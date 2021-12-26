Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая после распада коллектива начала сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети забавным кадром, на котором позирует во время готовки.

На новой фотографии Вика запечатлена сидя за столом на кухне, в одной руке она держит качалку, а в другой кусок теста. При этом, стоит отметить, что звезда выбрала странные наряд для готовки, особенно для работы с тестом. На снимке она позирует в красивом вечернем платье изумрудного оттенка, которое подчеркнуло фигуру и бюст. Певица хитро смотрит в камеру исподлобья, как будто что-то задумала.

В подписи к фото Смеюха написала: "Ни один праздничный стол не может обойтись без десертов и сладкой выпечки, но лучше это сделать самостоятельно! Я люблю готовить, придумывать новые блюда, в основном получается вкусно. А Вы относитесь к категории "настоящих хозяек"?".

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" околдовала видом в платье с разрезом до бедра: "Бомба".

Как сообщала Politeka, Экс-"НеАнгел" Смеюха нанесла серьезную обиду Каминской, даже не здороваются: "Стоят друг друга".

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов", улетев из страны, удивила необычным аксессуаром: "Держу фасон".