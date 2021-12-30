Как сообщает Politeka.net, известная певица Виктория Смеюха, которая 15 лет выступала в составе группы "НеАнгелы", а теперь начала сольную карьеру, порадовала поклонников теплым семейным фото. Кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram и оставила милое послание.

На фотографии можно увидеть саму Вику в коротком черном платье с пушистой оборкой, и ее родных – маму, сестру и племянницу. Все они выглядят очень празднично и красиво. Можно заметить, что певица очень похожа на свою моложавую маму.

В подписи к публикации Смеюха написала: "Три поколения моей семьи и чем мы сплоченнее, дружнее и крепче, тем морально спокойнее. Поэтому, пожалуйста, любите своих близких, прямо сегодня! Особенно в минуты, когда повсеместная суета поглощает все внимание, родные служат нам напоминанием о важных приоритетах. А какие символы счастья Вы бы выбрали для себя?".

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" подчеркнула эффектную фигуру платьем в горошек: "Так держать".

Как сообщала Politeka, Экс-"НеАнгел" Смеюха в смелом платье и со скалкой в руках показала, какая она хозяйка: "Я люблю готовить".

Также Politeka писала, что Смеюха после скандала с Каминской неожиданно появилась с Билык: "С потрясающей моей музой".