Судді шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво і Ольга Мартиновська зібралися разом за столом і розповіли про новорічні традиції.

Як пише Politeka.net, шеф-кухарі поділилися новим постом в Instagram. У ньому Ектор і Ольга підняли тему Проведення часу на Новий Рік.

"Я з дитинства звикла до різних традицій, без яких зараз не уявляю Новий Рік-смачний і щедрий стіл, феєрверки після 00:00 і танці до ранку. Щоб 1 січня повторити це! Моєю особливою (і по-дорослому усвідомленою) традицією стало відкриття чогось нового. Я обожнюю відкривати для себе що-небудь незвичайне і нетривіальне", - розповіла Мартинівська.

На відео вони з Хіменесом-Браво сиділи за столом на кухні і змішували авторський коктейль від Ектора. Сам шеф-кухар також прокоментував те, як українці звикли зустрічати Новий Рік.

"Зауважив, що українці сидять за великим столом, всю ніч гуляють, їдять, п'ють і співають. Це привітність! Але хіба це підходить нашим дітям? Вони-Інші, їм потрібен затишок і атмосфера. Mood. І традиції теж потрібні нові: до запальних танців, загаданих бажань і смачних страв — затишні коктейлі", - зазначив Ектор.

Судячи з кадрів, вони з Мартиновської відмінно провели час в затишній обстановці.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" похвалився горою подарунків на Новий Рік.

Як повідомляла Politeka, мама Хіменеса-Браво, прилетівши до сина в Україну, мріє про повернення на батьківщину.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" не зміг стримати посмішки, побачивши блюдо учасника.