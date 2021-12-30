Як пише Politeka.net, шеф-кухарі поділилися новим постом в Instagram. У ньому Ектор і Ольга підняли тему Проведення часу на Новий Рік.
"Я з дитинства звикла до різних традицій, без яких зараз не уявляю Новий Рік-смачний і щедрий стіл, феєрверки після 00:00 і танці до ранку. Щоб 1 січня повторити це! Моєю особливою (і по-дорослому усвідомленою) традицією стало відкриття чогось нового. Я обожнюю відкривати для себе що-небудь незвичайне і нетривіальне", - розповіла Мартинівська.
На відео вони з Хіменесом-Браво сиділи за столом на кухні і змішували авторський коктейль від Ектора. Сам шеф-кухар також прокоментував те, як українці звикли зустрічати Новий Рік.
"Зауважив, що українці сидять за великим столом, всю ніч гуляють, їдять, п'ють і співають. Це привітність! Але хіба це підходить нашим дітям? Вони-Інші, їм потрібен затишок і атмосфера. Mood. І традиції теж потрібні нові: до запальних танців, загаданих бажань і смачних страв — затишні коктейлі", - зазначив Ектор.
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Судячи з кадрів, вони з Мартиновської відмінно провели час в затишній обстановці.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" похвалився горою подарунків на Новий Рік.
Як повідомляла Politeka, мама Хіменеса-Браво, прилетівши до сина в Україну, мріє про повернення на батьківщину.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" не зміг стримати посмішки, побачивши блюдо учасника.