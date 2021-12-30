Судьи шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская собрались вместе за столом и рассказали о новогодних традициях.

Как пишет Politeka.net, шеф-повара поделились новым постом в Инстаграм. В нем Эктор и Ольга подняли тему времяпровождения на Новый год.

«Я с детства привыкла к разным традициям, без которых сейчас не представляю Новый год — вкусный и щедрый стол, фейерверки после 00:00 и танцы до утра. Чтобы 1 января повторить это! Моей особенной (и по-взрослому осознанной) традицией стало открытие чего-то нового. Я обожаю открывать для себя что-нибудь необычное и нетривиальное», - рассказала Мартыновская.

На видео они с Хименесом-Браво сидели за столом на кухне и смешивали авторский коктейль от Эктора. Сам шеф-повар также прокомментировал то, как украинцы привыкли встречать Новый год.

«Заметил, что украинцы сидят за большим столом, всю ночь гуляют, едят, пьют и поют. Это радушие! Но разве это подходит нашим детям? Они — другие, им нужен уют и атмосфера. Mood. И традиции тоже нужны новые: к зажигательным танцам, загаданным желаниям и вкусным блюдам — уютные коктейли», - отметил Эктор.

Судя по кадрам, они с Мартыновской отлично провели время в уютной обстановке.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" похвастался горой подарков на Новый год.

Как сообщала Politeka, мама Хименеса-Браво, прилетев к сыну в Украину, мечтает о возвращении на родину.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" не смог сдержать улыбки, увидев блюдо участника.