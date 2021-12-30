Олександра Зарицька і музиканти з гурту KAZKA напередодні Нового року звернулися до українців і поділилися атмосферними знімками в Instagram.

Як пише Politeka.net, виконавці опублікували новий пост у соцмережі. У ньому вони звернулися до своїх шанувальників напередодні початку 2022 року.

"Ми летимо в Новий Рік. А ви шукайте нас в новорічну ніч на каналі "Україна", - написали артисти.

Вони також порадували фанатів новими знімками. На них солістка групи Олександра Зарицька позувала посередині, а музиканти Микита Будаш і Дмитро Мазуряк стояли з боків.

Олександра була одягнена в ефектну сукню з напівпрозорою вставкою і блискучою драпіруванням. Волосся артистки спадало їй на плечі романтичними локонами, а її образ доповнював виразний макіяж.

Микита і Дмитро також вибрали стильні вбрання з оригінальними піджаками.

Фото були чорно-білими, що додавало їм виразності.

Українці тут же відреагували на пост групи.

"Я з вами", "круті фотографії", "Вау вогонь", "Люблю", "це ось те сріблясте плаття з танців? Клас", - пишуть люди.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька поділилася спогадом про щасливий момент.

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