Александра Зарицкая и музыканты из группы KAZKA в канун Нового года обратились к украинцам и поделились атмосферными снимками в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, исполнители опубликовали новый пост в соцсети. В нем они обратились к своим поклонникам в преддверии начала 2022 года.

«Мы летим в новый год. А вы ищите нас в новогоднюю ночь на канале «Украина», - написали артисты.

Они также порадовали фанатов новыми снимками. На них солистка группы Александра Зарицкая позировала посередине, а музыканты Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк стояли по бокам.

Александра была одета в эффектное платье с полупрозрачной вставкой и блестящей драпировкой. Волосы артистки спадали ей на плечи романтичными локонами, а ее образ дополнял выразительный макияж.

Никита и Дмитрий также выбрали стильные наряды с оригинальными пиджаками.

Фото были черно-белыми, что добавляло им выразительности.

Украинцы тут же отреагировали на пост группы.

«Я с вами», «Крутые фотографии», «Вау огонь», «Люблю», «Это вот то серебристое платье из Танцев? Класс»,- пишут люди.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая поделилась воспоминанием о счастливом моменте.

Как сообщала Politeka, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая показала свои красоты перед зеркалом.

Также Politeka писала, что партнер Зарицкой по "Танцям з зірками" Мешков испытал неведомые ему чувства.