Как пишет Politeka.net, исполнители опубликовали новый пост в соцсети. В нем они обратились к своим поклонникам в преддверии начала 2022 года.
«Мы летим в новый год. А вы ищите нас в новогоднюю ночь на канале «Украина», - написали артисты.
Они также порадовали фанатов новыми снимками. На них солистка группы Александра Зарицкая позировала посередине, а музыканты Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк стояли по бокам.
Александра была одета в эффектное платье с полупрозрачной вставкой и блестящей драпировкой. Волосы артистки спадали ей на плечи романтичными локонами, а ее образ дополнял выразительный макияж.
Никита и Дмитрий также выбрали стильные наряды с оригинальными пиджаками.
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Фото были черно-белыми, что добавляло им выразительности.
Украинцы тут же отреагировали на пост группы.
«Я с вами», «Крутые фотографии», «Вау огонь», «Люблю», «Это вот то серебристое платье из Танцев? Класс»,- пишут люди.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая поделилась воспоминанием о счастливом моменте.
Как сообщала Politeka, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая показала свои красоты перед зеркалом.
Также Politeka писала, что партнер Зарицкой по "Танцям з зірками" Мешков испытал неведомые ему чувства.