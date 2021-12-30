Як пише Politeka.net, знаменитість розповіла про незвичайний досвід, який пережила під час відпочинку на Мальдівах з чоловіком-мільйонером.
Як з'ясувалося, Онуфрійчук встигла подружитися з незвичайними істотами-скатами, які, в залежності від виду, можуть бути смертельно небезпечні.
"Спочатку я їх боялася, а потім не могла відлипнути від них. Які ж ці скати милі створіння! Коли ми підійшли до них, я так хвилювалася, щоб ненароком не торкнутися їх хвоста. Хвости у цих створінь-Смертельна зброя для захисту. Тут важливо зберігати спокій і не бути агресивними", - розповіла ведуча.
Вона зазначила, що врешті-решт скати підпустили її близько. На кадрах можна побачити, як Онуфрійчук гладить істот, які підпливли впритул до берега. За словами ведучої, вона пережила дивовижні емоції.
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Водночас Онуфрійчук попередила своїх шанувальників.
"Те, що показано на відео, заборонено повторювати в житті! З нами були фахівці, які все контролювали, тому не здумайте робити так, як я", - закликала ведуча.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук підбила чоловіка на екстремальні розваги.
Як повідомляла Politeka, ведуча шоу "Танці з зірками" Онуфрійчук в яскравому купальнику показала, як ніжиться на Мальдівах.
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук у напівпрозорій сукні заговорила про чоловіка.