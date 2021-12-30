Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук подолала свій страх перед скатами і показала, як гладить і грає з небезпечними істотами.

Як пише Politeka.net, знаменитість розповіла про незвичайний досвід, який пережила під час відпочинку на Мальдівах з чоловіком-мільйонером.

Як з'ясувалося, Онуфрійчук встигла подружитися з незвичайними істотами-скатами, які, в залежності від виду, можуть бути смертельно небезпечні.

"Спочатку я їх боялася, а потім не могла відлипнути від них. Які ж ці скати милі створіння! Коли ми підійшли до них, я так хвилювалася, щоб ненароком не торкнутися їх хвоста. Хвости у цих створінь-Смертельна зброя для захисту. Тут важливо зберігати спокій і не бути агресивними", - розповіла ведуча.

Вона зазначила, що врешті-решт скати підпустили її близько. На кадрах можна побачити, як Онуфрійчук гладить істот, які підпливли впритул до берега. За словами ведучої, вона пережила дивовижні емоції.

Водночас Онуфрійчук попередила своїх шанувальників.

"Те, що показано на відео, заборонено повторювати в житті! З нами були фахівці, які все контролювали, тому не здумайте робити так, як я", - закликала ведуча.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук підбила чоловіка на екстремальні розваги.

Як повідомляла Politeka, ведуча шоу "Танці з зірками" Онуфрійчук в яскравому купальнику показала, як ніжиться на Мальдівах.

Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук у напівпрозорій сукні заговорила про чоловіка.