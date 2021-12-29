Как передает Politeka.net в сторис своего Instagram Иванна Онуфрийчук показала новые кадры отдыха на Мальдивах, куда отправилась после завершения сезона "Танцев со звездами».
Иванна Онуфрийчук решила не просто загорать, а разнообразила отдых экстремальными приключениями.
"Сегодня я нашла для нас новые приключения. Просто увидела, как человек лежит на какой - то доске над водой и захотела так себе», - отметила она.
«Называется, людям нечего делать на Мальдивах. Очень скучно и неинтересно", - сказала ведущая "Танцев со звездами».
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"Новый челлендж придумала себе и любимому», - добавила Иванна, и показала как ее муж, отправившийся попробовать экстремальное развлечение первым, пытается стать на доске.
В конце концов у Алмаза все получилось, однако для этого пришлось приложить усилия.
«Да, это красиво, но очень непросто», - отметила Иванна Онуфрийчук.
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