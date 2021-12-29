Ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук, которая замужем за миллионером Алмазом, покрасовалась на яхте, заговорив о своих отношениях.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя Иванна Онуфрийчук засветилась в полупрозрачном воздушном белом платье, которое развивалось на ветру. Телеведущая решила рассказать поклонникам о том, какой ее муж в отношениях.

«Я очень романтичная натура. Для меня важно, чтобы в отношениях была нежность, забота друг о друге, романтические свидания, сюрпризы. Обожаю что-нибудь придумывать для мужчины. И как же я счастлива, что мой Алмаз именно такой, а моментами, даже еще больший романтик, чем я. Хотя мы уже женаты, каждый занимается работой и саморазвитием, но мы, по возможности, раз в неделю приглашаем друг друга на свидание или устраиваем время только для нас двоих», - поделилась подробностями семейной жизни телеведущая.

По ее словам, для крепких отношений это очень важно. Если оба партнера стараются, можно сохранить романтику на долгие годы.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук рассказала, за что ценит мужа-миллионера.

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