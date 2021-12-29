Как пишет Politeka.net, 35-летняя Иванна Онуфрийчук засветилась в полупрозрачном воздушном белом платье, которое развивалось на ветру. Телеведущая решила рассказать поклонникам о том, какой ее муж в отношениях.
«Я очень романтичная натура. Для меня важно, чтобы в отношениях была нежность, забота друг о друге, романтические свидания, сюрпризы. Обожаю что-нибудь придумывать для мужчины. И как же я счастлива, что мой Алмаз именно такой, а моментами, даже еще больший романтик, чем я. Хотя мы уже женаты, каждый занимается работой и саморазвитием, но мы, по возможности, раз в неделю приглашаем друг друга на свидание или устраиваем время только для нас двоих», - поделилась подробностями семейной жизни телеведущая.
По ее словам, для крепких отношений это очень важно. Если оба партнера стараются, можно сохранить романтику на долгие годы.
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Напомним, что Иванна Онуфрийчук рассказала, за что ценит мужа-миллионера.
Ранее Politeka писала, что Онуфрийчук показала своего любимого мужа: кадры.
А еще Politeka сообщала, что Онуфрийчук после заявлений Тины Кароль заставила себе завидовать: "Мне бы такого мужа".