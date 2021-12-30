Ведущая «Танців з зірками» Иванна Онуфрийчук преодолела свой страх перед скатами и показала, как гладит и играет с опасными существами.

Как пишет Politeka.net, знаменитость рассказала о необычном опыте, который пережила во время отдыха на Мальдивах с мужем-миллионером.

Как выяснилось, Онуфрийчук успела подружиться с необычными существами – скатами, которые, в зависимости от вида, могут быть смертельно опасны.

«Сначала я их боялась, а потом не могла отлипнуть от них. Какие же эти скаты милые создания! Когда мы подошли к ним, я так волновалась, чтобы невзначай не коснуться их хвоста. Хвосты у этих созданий – смертельное оружие для защиты. Здесь важно сохранять спокойствие и не быть агрессивными», - рассказала ведущая.

Она отметила, что в конце концов скаты подпустили ее близко. На кадрах можно увидеть, как Онуфрийчук гладит существ, которые подплыли вплотную к берегу. По словам ведущей, она пережила удивительные эмоции.

В то же время Онуфрийчук предупредила своих поклонников.

«То, что показано на видео, запрещено повторять в жизни! С нами были специалисты, которые все контролировали, поэтому не вздумайте делать так, как я», - призвала ведущая.

Напомним, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук подбила мужа на экстремальные развлечения.

Как сообщала Politeka, ведущая шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук в ярком купальнике показала, как нежится на Мальдивах.

Также Politeka писала, что ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук в полупрозрачном платье заговорила о муже.