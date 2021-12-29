Известная украинская модель, ведущая нового сезона «Танцы со звездами» после скандальных заявлений о ее карьере, не стала поддаваться негативу и решила показывать только моменты с мужем в отпуске.

Как передает Politeka.net в сторис своего Instagram Иванна Онуфрийчук публикует разные кадры, которыми удивляет сеть. После брака она начала часто хвастаться моментами из отпуска, ведь теперь нередко отдыхает с мужем-бизнесменом на курортах.

В этот раз Иванна решила показать, как сначала встречает день на пляже и расслабляется на лежаках, пока ее мужчина работает.

«На чиле» - пишет телеведущая и показывает, насколько хорошо ей проводить время в отпуске таким образом. Также, по словам Онуфрийчук, она решила снова заниматься вместе с мужем и теперь они даже ходят на зарядку.

Хотя сейчас снова заниматься тяжело, так как у нее был год перерыва, она хочет вернуть свою форму.

Также в сторис своего Instagram Иванна Онуфрийчук поделилась подробностями отдыха на Мальдивах со своим мужем Алмазом. Избранник украинской телеведущей - непубличная личность. Известно, что компании бизнесмена казахского происхождения находятся в Швейцарии.

Иванна Онуфрийчук не просто так выбрали для отдыха именно Мальдивы. Дело в том, что это особое для них место. Там они провели первое романтическое путешествие и там возникли их серьезные отношения.

Напомним, Онуфрийчук после заявлений Тины Кароль заставила себе завидовать: "Мне бы такого мужа"

Как сообщала Politeka, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук призналась, за что ценит мужа-миллионера

Также Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук подразнила украинцев развлечениями на Мальдивах: "можно и расслабиться, и..."