Українська співачка Тоня Матвієнко показала своїх старших братів, які не з'являються на телебаченні і в соцмережах на відміну від зіркових матері і сестри.

Як пише Politeka.net, дочка культової співачки Ніни Матвієнко поділилася в своєму Instagram милим постом напередодні Нового року.

Як відомо, у Ніни Матвієнко троє дітей. Молодша дочка - Антоніна - пішла по стопах матері і прославилася на всю країну після участі в шоу «Голос країни». Вона вийшла заміж за співака Арсена Мірзояна виховує з ним спільну дочку і дочку від попереднього шлюбу.

При цьому старші сини Ніни Матвієнко, Іван та Андрій-особистості не медійні. Втім, Іван привернув до себе увагу шанувальників співачки, коли у віці 32 років постригся в ченці.

У новому пості Тоня показала фото зі старшими братами і розповіла про їх сімейну традицію.

"Два синочка і лапочка дочка" - так говорив тато. Ось такі листи я отримувала на різні свята від братів (Іван (зараз батько Януарій) і Андрій)», - написала Тоня.

У пості вона також показала ті самі листи.

"Красива сім'я", "які ж Ви чудові! З наступаючим Новим роком вас! Будьте здорові і щасливі", "а як все добре починалося", "красиві такі! Дай вам Бог всього найкращого", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною.

Як повідомляла Politeka, Матвієнко, що посварилася з чоловіком після 50 років шлюбу, вразила квітучим виглядом.

Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко здивувала знімком після чуток про розставання з Мірзояном.