Украинская певица Тоня Матвиенко показала своих старших братьев, которые не мелькают на телевидении и в соцсетях в отличие от звездных матери и сестры.

Как пишет Politeka.net, дочь культовой певицы Нины Матвиенко поделилась в своем Инстаграм милым постом в преддверии Нового года.

Как известно, у Нины Матвиенко трое детей. Младшая дочь – Антонина – пошла по стопам матери и прославилась на всю страну после участия в шоу «Голос країни». Она вышла замуж за певца Арсена Мирзояна воспитывает с ним общую дочку и дочь от предыдущего брака.

При этом старшие сыновья Нины Матвиенко, Иван и Андрей – личности не медийные. Впрочем, Иван привлек к себе внимание поклонников певицы, когда в возрасте 32 лет постригся в монахи.

В новом посте Тоня показала фото со старшими братьями и рассказала об их семейной традиции.

«Два сыночка и лапочка дочка» - так говорил папа. Вот такие письма я получала на разные праздники от братьев (Иван (сейчас отец Януарий) и Андрей)», - написала Тоня.

В посте она также показала те самые письма.

«Красивая семья», «Какие же вы чудесные! С наступающим Новым годом вас! Будьте здоровы и счастливы», «А как все хорошо начиналось», «Красивые такие! Дай вам Бог всего наилучшего», - пишут люди.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой.

Как сообщала Politeka, Матвиенко, рассорившаяся с мужем после 50 лет брака, поразила цветущим видом.

Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко удивила снимком после слухов о расставании с Мирзояном.