Несколько дней назад Арсен Мирзоян опубликовал первые стихи, в которых читалась душевная боль разлуки и непонимания, передает Politeka.net. Поклонники артиста стали недоумевать, почему у их кумира такое пессимистическое настроение. Некоторые пользователи Сети стали предполагать, что артист расстался с возлюбленной.
Сам певец не комментирует подобные домыслы, но позже опубликовал совместный снимок с Тоней Матвиенко.
Однако в новой публикации певец удивил новым загадочным посланием - грустным стихом.
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"Неизлечимые", - написал Арсен Мирзоян.
Отметим, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на шоу "Голос країни" в 2011 году. После первой встречи певица сразу запомнилась артисту, ведь она с ним не поздоровалась. Позже они стали общаться, и между обоими вспыхнули чувства.
По словам Арсена Мирзояна, он думал, что отношения с певицей несерьезные, но все же понял - он влюбился. Артист решил бросить семью в Запорожье и переехал в Киев.
Сейчас Тоня и Арсен воспитывают общую дочь Нину.
Напомним, Мирзоян после слухов о расставании с Тоней Матвиенко показал, как провел время вдали от семьи
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