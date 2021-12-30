Як пише Politeka.net, відомий продюсер і виконавець поділився атмосферним постом на своїй сторінці в Instagram.
Зазвичай шанувальники бачать Каменських в ефектних сценічних образах з короткими спідницями і сміливими вирізами. А сам Потап віддає перевагу образу брутального репера. Однак, на нових фото пара постала зовсім в іншому вигляді.
Так, Настя і Потап позують в милих парних светрах ніжно-блакитного відтінку і з намальованими оленями. Артисти сиділи під ялинкою, щедро прикрашеною яскравими іграшками.
Однак, на знімках вони були не одні. Со Каменських і Потап позувала їх улюблениця-мила собачка на прізвисько Мімі. Її також одягли в новорічний костюмчик.
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Шанувальники артистів тут же відреагували на знімки.
"Які ви красиві", "Здрастуй опа Новий Рік", "О, ось це класні фото!", "це занадто мило", "гірко молодим тричі", "затишно то як", "А я бажаю через рік тримати за ручки малюка", "з наступаючим Новим Роком та Різдвом вас дорогі. Бажаю величезної любові", "Давайте вже бебіків стругайте", - пишуть люди.
Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" зняв, де і з ким Потап розважається без Каменських.
Як повідомляла Politeka, відомий російський співак вліпив "ляпасу" Потапу і Насті Каменських.
Також Politeka писала, що Потап після старту зйомок "Голосу країни" спантеличив появою в "Майстер Шеф".