Потап порадував українців милими сімейними фото з Настею Каменських та їх спільною улюбленицею, зробленими під ошатною ялинкою.

Як пише Politeka.net, відомий продюсер і виконавець поділився атмосферним постом на своїй сторінці в Instagram.

Зазвичай шанувальники бачать Каменських в ефектних сценічних образах з короткими спідницями і сміливими вирізами. А сам Потап віддає перевагу образу брутального репера. Однак, на нових фото пара постала зовсім в іншому вигляді.

Так, Настя і Потап позують в милих парних светрах ніжно-блакитного відтінку і з намальованими оленями. Артисти сиділи під ялинкою, щедро прикрашеною яскравими іграшками.

Однак, на знімках вони були не одні. Со Каменських і Потап позувала їх улюблениця-мила собачка на прізвисько Мімі. Її також одягли в новорічний костюмчик.

Шанувальники артистів тут же відреагували на знімки.

"Які ви красиві", "Здрастуй опа Новий Рік", "О, ось це класні фото!", "це занадто мило", "гірко молодим тричі", "затишно то як", "А я бажаю через рік тримати за ручки малюка", "з наступаючим Новим Роком та Різдвом вас дорогі. Бажаю величезної любові", "Давайте вже бебіків стругайте", - пишуть люди.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" зняв, де і з ким Потап розважається без Каменських.

Як повідомляла Politeka, відомий російський співак вліпив "ляпасу" Потапу і Насті Каменських.

Також Politeka писала, що Потап після старту зйомок "Голосу країни" спантеличив появою в "Майстер Шеф".