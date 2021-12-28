Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом, он выступает в группе "MOZGI" со своими коллегами. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Недавно стало известно, что Потап стал тренером в новом сезоне проекта "Голос країни".

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Потап удивил своим появлением на кухне популярного шоу "МастерШеф". Как рассказал артист, скоро появится выпуск с его участием, куда он сам напросился.

"Ребят, новогодний марафон продолжается съемками. Есть передача, в которую я попросился сам. Смотрите, я в святая святых "Мастершефной", — рассказал Потап.

"Всё по-настоящему, люди только что готовили блюда, основанные на моих песнях. Вы все знаете, что мы занимаемся профессионально едой. Лично я профессиональный едун", - пошутил артист.

"Смотрите, скоро будет в эфире", — заинтриговал Потап.

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