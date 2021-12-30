Потап порадовал украинцев милыми семейными фото с Настей Каменских и их общей любимицей, сделанными под нарядной елочкой.

Как пишет Politeka.net, известный продюсер и исполнитель поделился атмосферным постом на своей странице в Инстаграм.

Обычно поклонники видят Каменских в эффектных сценических образах с короткими юбками и смелыми вырезами. А сам Потап предпочитает образ брутального рэпера. Однако, на новых фото пара предстала совсем в другом виде.

Так, Настя и Потап позируют в милых парных свитерах нежно-голубого оттенка и с нарисованными оленями. Артисты сидели под елочкой, щедро украшенной яркими игрушками.

Однако, на снимках они были не одни. С Каменских и Потапом позировала их любимица – милая собачка по кличке Мими. Ее также приодели в новогодний костюмчик.

Поклонники артистов тут же отреагировали на снимки.

«Какие вы красивые», «Здравствуй опа Новый год», «О, вот это классные фото!», «это слишком мило», «Горько молодым трижды», «Уютно то как», «А я желаю через год держать за ручки малыша», «С наступающим Новым Годом и Рождеством вас дорогие. Желаю огромной любви», «Давайте уже бэбиков строгайте», - пишут люди.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" заснял, где и с кем Потап развлекается без Каменских.

Как сообщала Politeka, известный российский певец влепил "оплеуху" Потапу и Насте Каменских.

Также Politeka писала, что Потап после старта съемок "Голосу країни" озадачил появлением в "Мастер Шеф".