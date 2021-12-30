Как пишет Politeka.net, украинский певец Алексей Завгородний (настоящее имя исполнителя Позитива), который 10 лет вместе с Надей Дорофеевой выступал в группе "Время и Стекло", после его распада продолжил развиваться в музыке и выходит на сцену вместе с певцами из группы Mozgi.
Заметим, что в состав группы входят Потап, Позитив, Дядя Вадя (Вадим Федоров), DJ Bloodless, DRED (Эд) и RUSONE (Рус).
Так, в своем Instagram Завгородний показал веселые фото и видео, на которых были Потап, его сын Андрей и другие участники группы Mozgi, из Харькова.
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Напомним, что в 2019 году Алексей Потапенко женился на певице Настей Каменских. Они вытупали вместе с 2006 по 2017 год в составе группы "Потап и Настя". Затем Каменских занялась сольной карьерой, а Потап продолжает писать песни и выступает вместе с коллективом Mozgi, который сам и продюсирует.
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