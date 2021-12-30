Так, 38-летний Лазарев вместе с рэпером Markul'ом стал гостем программы юмориста Максима Галкина "Музыкалити". Артисты обсуждали новогодние хиты, среди которых был трек "Новый год". Потап и Настя Каменских выпустили его в далеком 2009-м, и с тех пор частенько ни одно застолье не проходит без этой песни.
Лазарев, который щепетильно относится к текстам, пришел в ужас, послушав, о чем поют Потап с Каменских: завуалированный мат и пошлые шутки выбесили Сергея. По его словам, "так каламбрить - это себя не уважать".
«Манда-манда-мандаринки. От сосны, от сосны оторви иголочку… Уважаю Потапа и Настю, знаю какую они могут делать музыку. Это прямо днище!», - возмутился Лазарев, поставив дуэту "четкую единицу".
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Отметим, группа "Потап и Настя" просуществовала почти 12 лет. Осенью 2017-го участники дуэта объявили, что начинают сольную карьеру под псевдонимами ПТП и NK.
Релиз их дебютной пластинки "Не пара" состоялся в 2008 году, хиты из которой мгновенно взлетели на самую вершину отечественных чартов. Всенародная любовь лилась потоком, а альбомы Потапа и Насти расходились огромными тиражами.
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