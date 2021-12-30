Ведучий популярного шоу "Маска" Володимир Остапчук і його дружина Христина Гірняк показали, як веселяться напередодні Нового року в Карпатах, поділившись радісними фото.

Як пише Politeka.net, відповідним постом Гірняк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На нових фото сімейна пара позує на засніженому дерев'яному мосту. За їх спинами можна помітити будиночки з підсвічуванням, а сам міст прикрашений світяться гірляндами.

Остапчук і Гірняк одягнені по-зимовому тепло. На фото ведучий обіймає дружину зі спини і смішить її своїм кумедним виразом обличчя з розкритим ротом.

"Проводжаємо 2021, чекаємо 2022 рік! Настрій-дати вогню! soon…!", - підписала яскраві кадри Гірняк.

Остапчук залишив під її постом смайлики з сердечками.

Шанувальники також відгукнулися на публікацію.

"Класні", "Веселих свят!", "З наступаючим Новим роком", "Вау, які ви класнючі!!! Гарного відпочинку, зайчика!", "Не перестаю захоплюватися вашою парою. Спасибі за позитивні емоції", "з наступаючим Вашу сім'ю! Всіх благ в Новому році", "Солодка вогняна парочка", "які ж ви обидва позитивні! Дуже вас люблю і бажаю тільки найкращого в новому році! З наступаючим!!",- пишуть люди.

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