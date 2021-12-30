Як пише Politeka.net, відповідним постом Гірняк поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На нових фото сімейна пара позує на засніженому дерев'яному мосту. За їх спинами можна помітити будиночки з підсвічуванням, а сам міст прикрашений світяться гірляндами.
Остапчук і Гірняк одягнені по-зимовому тепло. На фото ведучий обіймає дружину зі спини і смішить її своїм кумедним виразом обличчя з розкритим ротом.
"Проводжаємо 2021, чекаємо 2022 рік! Настрій-дати вогню! soon…!", - підписала яскраві кадри Гірняк.
Остапчук залишив під її постом смайлики з сердечками.
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Шанувальники також відгукнулися на публікацію.
"Класні", "Веселих свят!", "З наступаючим Новим роком", "Вау, які ви класнючі!!! Гарного відпочинку, зайчика!", "Не перестаю захоплюватися вашою парою. Спасибі за позитивні емоції", "з наступаючим Вашу сім'ю! Всіх благ в Новому році", "Солодка вогняна парочка", "які ж ви обидва позитивні! Дуже вас люблю і бажаю тільки найкращого в новому році! З наступаючим!!",- пишуть люди.
Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук розкрив причини переїзду до Канади.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Володимир Остапчук В колготках схвилював українок.
Також Politeka писала, що шахраї дісталися до Козловського і Остапчука, ведучий не стримався.