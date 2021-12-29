Телеведущий Владимир Остапчук, звезда шоу "Маска", показал, что мошенники сделали, использовав его имя и Виталий Козловского.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим и звездой шоу "Маска". Недавно был гранд-финал проекта и артист показывал, как отпраздновал с женой это событие. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"У меня другой контакт и другая фотка. Ребят Никаких Гивов я не делаю. Это мошенники. Внимание", - написал Владимир.

После этого Остапчук показал второй скрин, где была переписка с якобы Виталием Козловским:

"- Йоу. Ты в курсе, да, что у нас завтра Гив. Может присоединишься? Нам нужны спонсоры)

- Ой, та не, спасибо.

- Цены не большие. Давай присоединяйся. 100 долларов, приход от 80 тысяч подписчиков.

- Ах вы сволочи. Мошенники гребанные. Уже и моим именем пользуетесь.

- Если честно, мне очень нужны эти деньги, правда. На новый год хочу сделать хорошие продукты и отметить с родителями. Поэтому я вынужден, помогите пожалуйста".

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