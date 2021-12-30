Телеведущий Владимир Остапчук редко говорит о личном после скандального развода в прошлом, однако любит вспоминать о периодах, когда он круто менял свое будущее и место проживания.

Владимир Остапчук является популярным ведущим, о котором многие начали говорить после его скандального развода с женой и второго брака с новой избранницей. На шоу "Маска" примерял различные образы: от мужских до женских персонажей, чем не раз вызывал удивление, передает Politeka.net.

Так, в этот раз Остапчук решил рассказать о своей жизни в Канаде. Известно, что до большой популярности в Украине он с первой женой решил переехать туда и намеревался окончательно там обосноваться. Однако из-за новых проектов в стране мужчина вернулся.

«Давно с вами не болтали про Канаду. Я там почти 2 года не был, но все же. Жили там больше двух лет. Решили ехать, ибо на то время у меня не было ни Евровидения, ни великих шоу. Я подумал – ну не удается быть среди лидеров, нет беды.

В англоязычных странах быстро адаптируюсь, поэтому решили – почему бы не попробовать. Подали на эмиграцию, быстро получили Permanent Resident», - высказался мужчина.

Ранее Владимир Остапчук решил еще больше удивить и примерять образ Снежинки, как на новогодних детских утренниках.

"Какой год, такая и снежинка 😂", - написал телеведущий.

Некоторым пользователям Сети удалось поднять настроение таким фото, и были те, которые не забыли упомянуть о пандемии коронавируса.

Ранее Politeka писала, что Остапчук после скандала с "голодной тусой" побаловал себя черной икрой

Напомним, что ведущий Владимир Остапчук закатил пир после гранд-финала "Маски"

A еще Politeka сообщала, что жена Остапчука хвастанула подаренной машиной за 1,4 млн. гривен