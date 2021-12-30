Как пишет Politeka.net, соответствующим постом Горняк поделилась на своей странице в Инстаграм.
На новых фото семейная пара позирует на заснеженном деревянном мосту. За их спинами можно заметить домики с подсветкой, а сам мост украшен светящимися гирляндами.
Остапчук и Горняк одеты по-зимнему тепло. На фото ведущий обнимает жену со спины и смешит ее своим забавным выражением лица с распахнутым ртом.
«Провожаем 2021, ждём 2022 год! Настроение - дать огня! soon…!», - подписала яркие кадры Горняк.
Остапчук оставил под ее постом смайлики с сердечками.
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Поклонники также откликнулись на публикацию.
«Классные», «Веселых праздников!», «С наступающим новым годом», «Вау, какие вы класснючие!!! Хорошего отдыха, зайки!», «Не перестаю восхищаться вашей парой. Спасибо за позитивные эмоции», «С Наступающим Вашу семью! Всех благ в Новом году», «Сладкая огненная парочка», «Какие же вы оба позитивные! Очень вас люблю и желаю только наилучшего в новом году! С наступающим!!», - пишут люди.
Напомним, ведущий "Маски" Остапчук раскрыл причины переезда в Канаду.
Как сообщала Politeka, ведущий «Маски» Владимир Остапчук в колготках взволновал украинок.
Также Politeka писала, что мошенники добрались до Козловского и Остапчука, ведущий не сдержался.