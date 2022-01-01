Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук, яка зараз відпочиває з чоловіком-мільйонером на Мальдівах, показала, чим закінчилися її розваги. Новими кадрами вона поділилася в сторіс свого Instagram, де за життям ведучої стежать 273 тисячі фоловерів.
Іванна Онуфрійчук похвалився стрункою фігурою, стоячи перед дзеркалом в чорному купальнику. При цьому на її стегні виднівся крипний синець.
"Ну і синяк у мене а нозі, заробила під час катання на велосипеді", - зізналася вона.
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Відзначити, Іванна Онуфрійчук з чоловіком алмазом проводять час на Мальдівах досить активно. Нещодавно вони каталися на флайбордах, що виявилося досить непростим заняттям, хоча і видовищним, а також цікавим.
Також ведуча каталася на паддл борді.
Подружжя вибрали для відпочинку Мальдіви не просто так. За словами самої Іванни Онуфрійчук, саме там між ними виникли серйозні почуття.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук підбила чоловіка на екстремальні розваги.
Як повідомляла Politeka, ведуча шоу" Танці з зірками " Онуфрійчук в яскравому купальнику показала, як ніжиться на Мальдівах.
Також Politeka писала, що ведуча» Танців з зірками " Онуфрійчук у напівпрозорій сукні заговорила про чоловіка.