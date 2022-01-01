Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук, которая сейчас отдыхает с супругом-миллионером на Мальдивах, показала, чем закончились ее развлечения. Новыми кадрами она поделилсь в Сторис своего Инстаграм, где за жизнью ведущей следят 273 тысячи фолловеров.

Иванна Онуфрийчук похвасталсь стройной фигурой, стоя перед зеркалом в черном купальнике. При этом на ее бедре виднелся крыпный синяк.

"Ну и синяк у меня а ноге, заработала во время катания на велосипеде", - призналась она.

Отметим, Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом проводят время на Мальдивах довольно активно. Недавно они катались на флайбордах, что оказалось довольно непростым занятием, хотя и зрелищным, а также интересным.

Также ведущая каталась на паддл борде.

Супруги выбрали для отдыха Мальдивы не просто так. По словам самой Иванны Онуфрийчук, именно там между ними возникли серьезные чувства.

Напомним, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук подбила мужа на экстремальные развлечения.

Как сообщала Politeka, ведущая шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук в ярком купальнике показала, как нежится на Мальдивах.

Также Politeka писала, что ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук в полупрозрачном платье заговорила о муже.