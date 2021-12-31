Внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко провела майже все літо з батьками і нареченим-мільйонером Денисом Жадановим в Європі, а зимові канікули вирішила провести з сім'єю під Києвом.

Як повідомляє Politeka.net, Софія регулярно влаштовує атмосферні фотопрогулянки по Нью-Йорку і з задоволенням ділиться ефектними кадрами в мережі. А ось на новорічні свята вона приїхала на батьківщину, щоб провести їх зі своєю сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram Соня Євдокименко засвітила вітальню розкішного особняка бабусі Софії Ротару, який розташований у селі П'ятихатка Київської області по вулиці Солов'яненка.

На кадрах можна побачити, як дівчина розслаблено сидить під ялинкою, граючи з собачками. Біля приголомшливої новорічної красуні лежить гора подарунків. Соня не захотіла чекати новорічного вечора і вже з самого ранку почала відкривати коробки.

Також внучка Ротару поділилася чарівним сімейним кадром - всі позують на тлі вбраної іграшками ялинки. На фото можна побачити саму Соню Євдокименко з нареченим, її брата з дівчиною і батьків. Всі одягнені в урочисто і елегантно, на їхніх обличчях щасливі посмішки.

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