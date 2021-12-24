Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной блогеркой и начинающей моделью, которая учится в Нью-Йорке, США. Звезда недавно отправилась на восточное побережье Мексики, где проводила время с женихом-миллионером, который попал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Евдокименко продемонстрировала фигуру в ярком платье с открытой спиной. Соня стояла на пляже, впечатляя райскими видами.

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Мужество творить, Ролло Мэй

Сильная голова от Дэйва Эспри

Сладкое место, Пола Блума

Верх иррациональности, Дэн Ариэли.

Атлас сердца, Брене Браун", - написала Соня.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая нежная", "Прекрасная", "Красавица", "Очень-очень красиво", "Необычайной красоты пейзаж".

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