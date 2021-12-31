Українська співачка Оля Полякова незадовго до участі в новорічному шоу "Нова Снігова Королева" ледь не опинилася в лікарні, адже їй знадобилася допомога лікарів.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова, яка також сидить у кріслі детектива на шоу "Маска", повідомила фанатам сумну звістку.

Популярна співачка Оля Полякова зізналася, що їй довелося провести деякий час під крапельницею. Оля Полякова також показала кадри, на яких можна помітити втомлену, бліду і сумну артистку, яка лежить на дивані з крапельницею в руці. На задньому фоні можна почути голос чоловіка, який каже: "Нічого страшного, почнемо о п'ятнадцятій". А співачка відповідає:"Ось так".

Що саме сталося і чому співачці знадобилася крапельниця, Оля Полякова не уточнила.

Судячи з усього зараз співачка почувається добре. Адже вона записує нові відео в сторіс і виступає на шоу "Нова Снігова Королева", де Оля Полякова виконує головну роль.

Для шоу "Нова Снігова Королева" Оля Полякова вбирається в яскраву сукню з воланами і срібну накидку з шипами-бурульками. Волосся артистка укладає хвилями. Саме в такому образі співачка виходить на сцену новорічного шоу.

Нагадаємо, що Полякова в крихітній сукні ефектно притулилася до Дзідзьо на прем'єрі.

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