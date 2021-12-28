Популярная певица Оля Полякова с иронией прокомментировала интерес простых украинцев к своей персоне в преддверии выхода нового фильма с ее участием.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась забавными кадрами в своем Инстаграм. На них Полякова показала обычное начало своего рабочего дня.

Так, певица сидела перед зеркалом в гримерке и сама поправляла свой макияж, в то время как рядом суетились люди. Мужской голос за кадром попросил Олю прорекламировать новый фильм «Зірки за обміном», в котором она снялась.

Однако певица справедливо заметила, что с утра немногие украинцы захотят слушать от нее рекламу.

«Чтоб я сказала «доброе утро», чтоб они включали…? То есть им нечего делать? Они спят и видят 55-й сон, а кто не видит – собирается на работу. И им вот это надо смотреть на Полякову, которая утром придет рекламировать свой фильм?!», - с напускным возмущением произнесла певица.

Впрочем, она все же напомнила украинцам о том, что уже скоро состоится премьера картины на телевидении и в кинотеатрах.

Стоит отметить, что на кадрах Полякова была одета в роскошное ультра-короткое черное платье, расшитое сверкающими стразами. Выглядела певица очень эффектно.

Напомним, экс-участник "Холостячки" засветился под ручку с Олей Поляковой.

Как сообщала Politeka, Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil и другие попали под раздачу.

Также Politeka писала, что Оля Полякова после нового преображения вызвала бурную реакцию украинцев.