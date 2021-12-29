Известная украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам, что Новый год 2022 будет встречать вдали от дома без мужа и дочерей Алисы и Маши.

Как пишет Politeka.net, известная 37-летняя украинская певица, блогер и актриса Оля Полякова призналась, что Новый год будет встречать вдали от семьи - на работе в Буковеле. Об этом исполнительница рассказала за кулисами шоу "Музыкальная платформа", которое выйдет в ночь с 31 декабря на 1 января.

Певица зазнались, что домой она вернется аж на Рождество и рассказала, как они с мужем и детьми его празднуют.

"Я не очень религиозный человек, думаю, вы это уже поняли по моим песням. Но Рождество и Пасху мы празднуем. На Рождество обычно собираемся и ужинаем. А на Пасху – печем куличи и святим яйца. Пожалуй, это и все!"- сказала Оля Полякова.

По словам певицы, 2021 год был для нее очень плодотворным: она была звездным детективом на шоу "Маска", завершила концертный тур, написала книгу и сняла фильм вместе с Dzidzio "Звезды по обмену", а также выпустила линейку собственной косметики.

Ранее Politeka писала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило".

Напомним, что новый сезон "Голосу країни", украинцы взбунтовались против одного из тренеров: "Сильно много понтов".

А еще Politeka сообщала, что Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil и другие попали под раздачу: "На большее не способны".