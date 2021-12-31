Украинская певица Оля Полякова незадолго до участия в новогоднем шоу "Новая Снежная Королева" едва не оказалась в больнице, ведь ей понадобилась помощь врачей.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая также сидит в кресле детектива на шоу "Маска", сообщила фанатам печальную весть.

Популярная певица Оля Полякова призналась, что ей пришлось провести некоторое время под капельницей. Оля Полякова также показала кадры, на которых можно заметить уставшую, бледную и грустную артистку, которая лежит на диване с капельницей в руке. На заднем фоне можно услышать голос мужчины, который говорит: "Ничего страшного, начнем в пятнадцать". А певица отвечает: "Вот так".

Что именно произошло и почему певице понадобилась капельница, Оля Полякова не уточнила.

Судя по всему сейчас певица чувствует себя хорошо. Ведь она записывает новые видео в сторис и выступает на шоу "Новая Снежная Королева", где Оля Полякова исполняет главную роль.

Для шоу "Новая Снежная Королева" Оля Полякова наряжается в яркое платье с воланами и серебряную накидку с шипами-сосульками. Волосы артистка укладывает волнами. Именно в таком образе певица выходит на сцену новогоднего шоу.

Напомним, что Полякова в крошечном платье эффектно прижалась к Дзидзьо на премьере.

Как сообщала Politeka, без мужа и детей: Полякова призналась, почему Новый год встретит не дома.

Также Politeka писала, что Полякова в очень короткой юбке порассуждала, нужна ли она украинцам.