Оля Полякова, которая недавно завершила очередной концертный тур, эффектно появилась на презентации нового фильма, в котором снималась вместе с близким другом и популярным артистом.

По словам Поляковой, этот год был для нее очень плодотворным, причем в следующем она не желает сбавлять планку. Отметим, Полякова недавно завершила участие в качестве детектива она на шоу "Маска", устроила концертный тур и выпустила свою первую книгу.

Также Полякова решила показать в Инстаграм кадры с премьеры фильма, который сняла вместе с Dzidzio - "Звезды по обмену".

На показе Полякова блистала в крошечном кремовом платье и блестящих украшениях, привычно выделяя акценты на длинных ногах и тонкой талией. Вместе с довольным Дзидзьо, Ольга позировала перед камерами и удивляла счастливым видом.

«Завтра выходит на экраны #першакомедіяроку «Зірки за обміном»! Заряжайтесь праздничным настроением в кинотеатрах вместе с нами. Берите всю семью на просмотр «Зірки за обміном» и классно проводите время в эти новогодние праздники. Билеты уже в продаже!» - пишет под кадрами с премьеры Полякова.

Ранее Полякова признались, что домой она вернется аж на Рождество и рассказала, как они с мужем и детьми его празднуют. А Новый год она будет встречать вдали от семьи - на работе в Буковеле.

"Я не очень религиозный человек, думаю, вы это уже поняли по моим песням. Но Рождество и Пасху мы празднуем. На Рождество обычно собираемся и ужинаем. А на Пасху – печем куличи и святим яйца. Пожалуй, это и все!"- сказала Оля Полякова.

Ранее Politeka писала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило".

Напомним, что новый сезон "Голосу країни", украинцы взбунтовались против одного из тренеров: "Сильно много понтов".

А еще Politeka сообщала, что Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil и другие попали под раздачу: "На большее не способны".