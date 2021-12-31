Як передає Politeka.net, Jerry Heil поділилася новими кадрами в сторіс свого Instagram.
Jerry Heil сиділа в літаку і запропонувала фоловерам вгадати, куди вона летить.
"Шо, ваша Джерішуля дожилася, зняла особистий літак і поки ви відгадуєте, Куди я лечу, по-моєму не годиться так летіти в особистому літаку, я переодягаюся", - сказала артистка.
На наступних кадрах Jerry Heil позувала в червоній міні-сукні, чорних колготках і чоботях.
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"Одна польоту година в орендованому особистому літаку коштує 6500 Євро + моральні збитки від витраченої суми . Увага питання. Навіщо орендувати літак, якщо є літак-студія. Дочекаюся винаходу Еко-літака, напевно», - написала співачка.
Також Jerry Heil похвалилася оригінальним чином з білим капелюхом поверх чорної хустки.
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