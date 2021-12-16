Известная певица Jerry Heil (Яна Шемаева) решила сделать кавер на российский хит "Белая ночь" и перепела его на украинском языке.

Как передает Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаева) является известной украинской певицей, представляющее молодое поколение артистов. Она прославилась благодаря своим хитам, которые сочиняет сама.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Jerry Heil решила перепеть известный хит 85-тых годов "Белая Ночь" группы "Форум". Певица сделала необычный кавер песни, переделав её на украинском языке.

"А что если выпустить эту песню на украинском?

"Белая ночь опустилась как облако

Ветер гадает на юной листве

Слышу знакомую речь, вижу облик твой

Ну почему это только во сне", — перепела известный хит Jerry Heil.

Поклонники оставили ей множество комментариев: "Очень красиво", "Выпускай", "Такая талантливая", "Одна из любимых песен", "Очень классно звучит в вашем исполнении", "По-украински звучит лучше! Может быть, из-за твоего голоса?🤔 Хотя... вряд ли)".

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