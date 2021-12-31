Как передает Politeka.net, Jerry Heil поделилась новыми кадрами в сторис своего Инстаграм.
Jerry Heil сидела в самолете и предложила фолловерам угадать, куда она летит.
«Шо, ваша Джеришуля дожилась, сняла личный самолет и пока вы отгадываете, куда я лечу, по-моему не годится так лететь в личном самолете, я переодеваюсь», - сказала артистка.
На следующих кадрах Jerry Heil позировала в красном мини-платье, черных колготках и сапогах.
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«Один час полета в арендованном личном самолете стоит 6500 евро + моральные убытки от потраченной суммы. Внимание вопрос. Зачем арендовать самолет, если есть самолет-студия. Дождусь изобретения эко-самолета, наверное», - написала певица.
Также Jerry Heil похвасталась оригинальным образом с белой шляпой поверх черного платка.
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