Известная певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, взбудоражила новыми кадрами.

Как передает Politeka.net, Jerry Heil поделилась новыми кадрами в сторис своего Инстаграм.

Jerry Heil сидела в самолете и предложила фолловерам угадать, куда она летит.

«Шо, ваша Джеришуля дожилась, сняла личный самолет и пока вы отгадываете, куда я лечу, по-моему не годится так лететь в личном самолете, я переодеваюсь», - сказала артистка.

На следующих кадрах Jerry Heil позировала в красном мини-платье, черных колготках и сапогах.

«Один час полета в арендованном личном самолете стоит 6500 евро + моральные убытки от потраченной суммы. Внимание вопрос. Зачем арендовать самолет, если есть самолет-студия. Дождусь изобретения эко-самолета, наверное», - написала певица.

Также Jerry Heil похвасталась оригинальным образом с белой шляпой поверх черного платка.

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