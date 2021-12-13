Как передает Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаева) является известной украинской певицей, представляющее молодое поколение артистов. Она прославилась благодаря своим хитам, которые сочиняет сама.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Jerry Heil представила песню, которую посвятила своей тете, которой уже нет в живых. Она была учительницей английского языка, и благодаря ей, Jerry Heil впервые отправилась заграницу.

"Это посвящено ЧЕЛОВЕКУ, которого уже нет в живых. Когда у меня умерла тетя, я ехала домой из деревни после ее похорон и писала этот припев.

А дальше был Лос Анджелес – мечта, сбывшаяся благодаря ей, моей тете. Она, являясь преподавателем английского языка, была первой, от кого я услышала, что такое PRESENT SIMPLE (она говорила: «Это время, в котором, как мышка в колесе»).

Она единственная из нашей семьи путешествовала за границу. После нее это сделала только я...

А ее пальто. привезенное из Канады, я попросила подарить мне за несколько месяцев до ухода. Я даже не знала, что это станет символом благословения… куплет я написала уже в самолете Нью Йорк – Киев✍🏾✈️

Тетя Нина 🙏🏽 продолжает жить в наших воспоминаниях. Спасибо тебе за английский. За обучение. И за песню!", — высказалась Jerry Heil.

Поклонники оставили множество комментариев под видео артистки: "Слезы наворачиваются", "Невероятно", "Мурашки", "В самое сердце", "Очень глубоко", "Какая же ты талантливая", "Прекрасная песня".

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