Як повідомляє Politeka.net, побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, якому нещодавно вставили титанову пластину в череп, продовжує показувати неймовірну волю до життя.
Виявилося, що нещодавно 22-річному хлопцеві вставили в голову титанову пластину замість пошкодженої кістки. Як розповіла співачка Надя Дорофєєва, після цього хлопець проходить реабілітацію і незабаром його чекають тренування, повернення в команду співачки. Схоже хлопчик дійсно поправляється і у нього багато планів.
"Ми дізналися наскільки наш Женечка сильний і крутий. До речі, скоро вже Жека починає тренування і повертається в команду", - зазначила Дорофєєва. Схоже хлопчик дійсно одужує.
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Варто нагадати, що моторошний інцидент з Євгеном Гончаренко стався 31 липня, коли танцюрист разом з друзями вийшов з гей-клубу "LIFT". Його побив 28-річний військовий Управління державної охорони.
Євген при падінні сильно вдарився головою, після чого у нього стався крововилив в мозок. Спочатку лікарі не пускали до нього в палату взагалі нікого, навіть мати. Лікарям довелося його ввести в штучну кому.
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