Как сообщает Politeka.net, побитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которому недавно вставили титановую пластину в череп, продолжает показывать невероятную волю к жизни.
Оказалось, что недавно 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости. Как рассказала певица Надя Дорофеева, после этого парень проходит реабилитацию и вскоре его ждут тренировки, возвращение в команду певицы. Похоже мальчик действительно поправляется и у него много планов.
"Мы узнали насколько наш Женечка сильный и крутой. Кстати, скоро уже Жека начинает тренировки и возвращается в команду", - отметила Дорофеева. Похоже мальчик действительно поправляется.
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Стоит напомнить, что жуткий инцидент с Евгением Гончаренко произошел 31 июля, когда танцор вместе с друзьями вышел из гей-клуба "LIFT". Его избил 28-летний военный Управления государственной охраны.
Евгений при падении сильно ударился головой, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг. Изначально врачи не пускали к нему в палату вообще никого, даже мать. Врачам пришлось его ввести в искусственную кому.
Напомним, Дорофеева призналась, чем любит объесться на новый год.
Также Politeka сообщала, что Дорофеева рассмешила неловким видом с размазанной по всему лицу помадой.
Как Politeka писала, что Дорофеева рассмешила украинцев, впервые попытавшись открыть игристое.