Популярна українська ведуча Леся Нікітюк, яку вже давно відправляють на шоу "Холостячка", зважилася показати, як проводить зимові канікули.

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк зізналася, що напередодні Нового року вирішила відправитися в абсолютно неймовірну подорож. Телеведуча зібралася на засніжений курорт, щоб провести незабутній час зі своєю сім'єю.

Леся Нікітюк запостила в своєму мікроблозі яскраві зимові знімки, які були зняті з балкона її номера: навколо були тільки високі густі ялини, повністю посипані снігом. Сніг сліпуче сяяв на сонці, іскрячись і переливаючись. А сліди, залишені на ньому, тут же зникали, через снігопад.

Також у себе в соцмережі вона виклала кадри зі спортклубу, де пограла в боулінг. При цьому українська телеведуча Леся Нікітюк видала про себе невідомий факт, вирішивши, що пора розкрити таємницю. Вона зізналася, що ніколи до цього не грала в боулінг.

"А ви знали, що я ніколи не грала в боулінг", - написала Леся Нікітюк.

До слова, для гри в боулінг Леді Ле приміряла спортивний наряд, його можна назвати вельми пікантними – вона із задоволенням демонструє прекрасну фізичну форму в футболці і облягаючих лосинах.

Нагадажмо, Змучена Леся Нікітюк приклалася до пляшки прямо під ялинкою.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк в ліжку і без макіяжу розкрила секрет своєї привабливості.

Також Politeka писала, що Нікітюк, що красувалася в кільці за 1,5 млн. гривень, отримала освідчення в коханні.