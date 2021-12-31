Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк зізналася, що напередодні Нового року вирішила відправитися в абсолютно неймовірну подорож. Телеведуча зібралася на засніжений курорт, щоб провести незабутній час зі своєю сім'єю.
Леся Нікітюк запостила в своєму мікроблозі яскраві зимові знімки, які були зняті з балкона її номера: навколо були тільки високі густі ялини, повністю посипані снігом. Сніг сліпуче сяяв на сонці, іскрячись і переливаючись. А сліди, залишені на ньому, тут же зникали, через снігопад.
Також у себе в соцмережі вона виклала кадри зі спортклубу, де пограла в боулінг. При цьому українська телеведуча Леся Нікітюк видала про себе невідомий факт, вирішивши, що пора розкрити таємницю. Вона зізналася, що ніколи до цього не грала в боулінг.
"А ви знали, що я ніколи не грала в боулінг", - написала Леся Нікітюк.
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До слова, для гри в боулінг Леді Ле приміряла спортивний наряд, його можна назвати вельми пікантними – вона із задоволенням демонструє прекрасну фізичну форму в футболці і облягаючих лосинах.
Нагадажмо, Змучена Леся Нікітюк приклалася до пляшки прямо під ялинкою.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк в ліжку і без макіяжу розкрила секрет своєї привабливості.
Також Politeka писала, що Нікітюк, що красувалася в кільці за 1,5 млн. гривень, отримала освідчення в коханні.