Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк призналась, что на кануне Нового года решила отправиться в совершенно невероятное путешествие. Телеведущая собралась на заснеженный курорт, чтобы провести незабываемое время со своей семьей.
Леся Никитюк запостила в своем микроблоге яркие зимние снимки, которые были сняты из балкона ее номера: вокруг были только высокие густые ели, полностью усыпанные снегом. Снег ослепительно сиял на солнце, искрясь и переливаясь. А следы, оставленные на нем, тут же исчезали, из-за снегопада.
Также у себя в соцсети она выложила кадры из спортклуба, где поиграла в боулинг. При этом украинская телеведущая Леся Никитюк выдала о себе неизвестный факт, решив, что пора раскрыть тайну. Она призналась, что никогда до этого не играла в боулинг.
"А вы знали, что я никогда не играла в боулинг", - написала Леся Никитюк.
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К слову, для игры в боулинг Леди Ле примеряла спортивный наряд, его можно назвать весьма пикантными – она с удовольствием демонстрирует прекрасную физическую форму в футболке и облегающих лосинах.
Напомним, Измученная Леся Никитюк приложилась к бутылке прямо под елочкой.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в постели и без макияжа раскрыла секрет своей привлекательности.
Также Politeka писала, что Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви.