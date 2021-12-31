Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которую уже давно отправляют на шоу "Холостячка", решилась показать, как проводит зимние каникулы.

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк призналась, что на кануне Нового года решила отправиться в совершенно невероятное путешествие. Телеведущая собралась на заснеженный курорт, чтобы провести незабываемое время со своей семьей.

Леся Никитюк запостила в своем микроблоге яркие зимние снимки, которые были сняты из балкона ее номера: вокруг были только высокие густые ели, полностью усыпанные снегом. Снег ослепительно сиял на солнце, искрясь и переливаясь. А следы, оставленные на нем, тут же исчезали, из-за снегопада.

Также у себя в соцсети она выложила кадры из спортклуба, где поиграла в боулинг. При этом украинская телеведущая Леся Никитюк выдала о себе неизвестный факт, решив, что пора раскрыть тайну. Она призналась, что никогда до этого не играла в боулинг.

"А вы знали, что я никогда не играла в боулинг", - написала Леся Никитюк.

К слову, для игры в боулинг Леди Ле примеряла спортивный наряд, его можно назвать весьма пикантными – она с удовольствием демонстрирует прекрасную физическую форму в футболке и облегающих лосинах.

Напомним, Измученная Леся Никитюк приложилась к бутылке прямо под елочкой.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в постели и без макияжа раскрыла секрет своей привлекательности.

Также Politeka писала, что Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви.