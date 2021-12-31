Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова, яка була зірковим детективом на шоу "Маска", а також вперше стала тренером вокального проекту "Голос країни" розповіла подробиці в сторіс свого Instagram.
Оля Полякова записала звернення, перебуваючи в ліжку. Через проблеми зі здоров'ям артистці довелося міняти плани на Новий Рік.
"Привіт, дорогі мої. Я захворіла і не їду на новорічний корпоратив. Чи знаєте, коли ви знущаєтеся над своїм організмом, організм вам в якийсь момент говорить:»а, ти не можеш зупинитися, так я тебе зупиню". Так сталося зі мною", - розповіла співачка.
Оля Полякова порадила уважніше ставитися до сигналів організму.
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"Бережіть себе, не хворійте. Шкодуйте себе, інакше можна отримати в новорічну ніч ось такий неприємний сюрприз. Побажайте мені одужання. Люблю всіх. З наступаючим", - сказала артистка.
Нагадаємо, що Полякова в крихітній сукні ефектно притулилася до Дзідзьо на прем'єрі.
Як повідомляла Politeka, без чоловіка і дітей: Оля Полякова зізналася, чому Новий Рік зустріне не вдома.
Також Politeka писала, що Полякова в дуже короткій спідниці поміркувала, чи потрібна вона українцям.