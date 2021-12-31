Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая была звездным детективом на шоу "Маска", а также впервые стала тренером вокального проекта "Голос країни" рассказала подробности в сторис своего Инстаграм.
Оля Полякова записала обращение, находясь в постели. Из-за проблемы со здоровьем артистке пришлось менять планы на Новый год.
«Привет, дорогие мои. Я заболела и не еду на новогодний корпоратив. Знаете ли, когда вы издеваетесь над своим организмом, организм вам в какой-то момент говорит: «А, ты не можешь остановиться, так я тебя остановлю». Так произошло со мной», - рассказала певица.
Оля Полякова посоветовала внимательнее относиться к сигналам организма.
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«Берегите себя, не болейте. Жалейте себя, иначе можно получить в новогоднюю ночь вот такой неприятный сюрприз. Пожелайте мне выздоровления. Люблю всех. С наступающим», - сказала артистка.
Напомним, что Полякова в крошечном платье эффектно прижалась к Дзидзьо на премьере.
Как сообщала Politeka, без мужа и детей: Оля Полякова призналась, почему Новый год встретит не дома.
Также Politeka писала, что Полякова в очень короткой юбке порассуждала, нужна ли она украинцам.