Як передає Politeka.net, Дар'я Петрожицька, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, поділилася з шанувальниками святковими емоціями. Вона опублікувала фото, на якому не змогла стримати почуттів. Актриса була одягнена в забавну толстовку з мультяшним персонажем. Вона позувала біля гірлянд, посміхаючись і кривляючись на камеру.

"2022. Будьте щасливі і здорові! Лав", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і привітань.

"Неземної любові, вселенського щастя, міцного здоров'я, море удачі, і дачу біля моря!", "З Новим роком, мила улибашка. Нехай завжди будуть сили для нових звершень!", "Посмішка неймовірна", "Зірочка", "З Новим роком!!! Будь сама собою", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Даша Петрожицька сьогодні є однією з найпопулярніших актрис в Україні. Після серіалу "Папік" її звуть в самі топові проекти.

Нагадаємо, що Даша Петрожицька не стримала сміх на пробах у новий проект: фото.

Як повідомляла Politeka, Петрожицька поділилася кадрами з нового проекту: "Даша, тебе не впізнати".

Також Politeka писала, що Петрожицька здивувала виглядом з синім волоссям: "Якщо татухи справжні...".