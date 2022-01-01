Як передає Politeka.net, Дар'я Петрожицька, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, поділилася з шанувальниками святковими емоціями. Вона опублікувала фото, на якому не змогла стримати почуттів. Актриса була одягнена в забавну толстовку з мультяшним персонажем. Вона позувала біля гірлянд, посміхаючись і кривляючись на камеру.
"2022. Будьте щасливі і здорові! Лав", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і привітань.
"Неземної любові, вселенського щастя, міцного здоров'я, море удачі, і дачу біля моря!", "З Новим роком, мила улибашка. Нехай завжди будуть сили для нових звершень!", "Посмішка неймовірна", "Зірочка", "З Новим роком!!! Будь сама собою", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Даша Петрожицька сьогодні є однією з найпопулярніших актрис в Україні. Після серіалу "Папік" її звуть в самі топові проекти.
Нагадаємо, що Даша Петрожицька не стримала сміх на пробах у новий проект: фото.
Як повідомляла Politeka, Петрожицька поділилася кадрами з нового проекту: "Даша, тебе не впізнати".
Також Politeka писала, що Петрожицька здивувала виглядом з синім волоссям: "Якщо татухи справжні...".