Дженніфер Лопес, яка повернулася до дітей додому на свята після зйомок, вирішила оригінально підвести підсумки року, що минає і показала досить цікаві кадри.

Як пише Politeka.net, відома співачка, актриса і власниця косметичного бренду-52-річна Дженніфер Лопес вирішила оригінально підвести підсумки року і показала цілу добірку кадрів, які робила протягом усього періоду.

"Повторне завантаження ... #HappyNewYear 🎇" - пише під кадрами Лопес.

У насиченому подіями ролику можна помітити, що Лопес провела рік дуже насичено-багато їздила, відпочивала на пляжі з дітьми, відновила відносини з Аффлеком, знялася в нових фільмах і встигла дати кілька великих концертів.

У мережі підтримали артистку « " Love u Jen - з Новим роком 😍; найщасливішого нового року, шикарна Джен; з Новим роком! ♥ ️ ; З Новим роком красуня ♥ ️; з Новим роком 🎉 єдина артистка; з Новим роком красивий ангел; мій Бог! Найкраще резюме №2021!; Вона затягла туди Бена ??; Щасливого 2022 року, дорога Дженніфер🤍 ⭐️; З Новим Роком😍; woooowww цей багатий дитина; В очікуванні сьогоднішньої ночі».

Ми писали, своєрідною візитною карткою Лопес стали наряди з певними пікантними деталями. Це може бути фатин поверх тіла, сіточка з блискітками і ледь прикривають зайве великі камені, пишні наряди з глибокими декольте або короткі сукні з ледь помітними бретельками.

Причому Дженніфер подобається виглядати яскравіше інших з молодих років. Як видно в спеціальній добірці, рожевий колір артистка любить вже дуже давно і періодично з'являється в сукнях насиченого відтінку на червоних доріжках.