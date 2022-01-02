Як пише Politeka.net, відома співачка, актриса і власниця косметичного бренду-52-річна Дженніфер Лопес вирішила оригінально підвести підсумки року і показала цілу добірку кадрів, які робила протягом усього періоду.
"Повторне завантаження ... #HappyNewYear 🎇" - пише під кадрами Лопес.
У насиченому подіями ролику можна помітити, що Лопес провела рік дуже насичено-багато їздила, відпочивала на пляжі з дітьми, відновила відносини з Аффлеком, знялася в нових фільмах і встигла дати кілька великих концертів.
У мережі підтримали артистку « " Love u Jen - з Новим роком 😍; найщасливішого нового року, шикарна Джен; з Новим роком! ♥ ️ ; З Новим роком красуня ♥ ️; з Новим роком 🎉 єдина артистка; з Новим роком красивий ангел; мій Бог! Найкраще резюме №2021!; Вона затягла туди Бена ??; Щасливого 2022 року, дорога Дженніфер🤍 ⭐️; З Новим Роком😍; woooowww цей багатий дитина; В очікуванні сьогоднішньої ночі».
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Ми писали, своєрідною візитною карткою Лопес стали наряди з певними пікантними деталями. Це може бути фатин поверх тіла, сіточка з блискітками і ледь прикривають зайве великі камені, пишні наряди з глибокими декольте або короткі сукні з ледь помітними бретельками.
Причому Дженніфер подобається виглядати яскравіше інших з молодих років. Як видно в спеціальній добірці, рожевий колір артистка любить вже дуже давно і періодично з'являється в сукнях насиченого відтінку на червоних доріжках.
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