Як передає Politeka.net, в Instagram у Маші Полякової з'явилося фото, на якому вона цілується з довговолосим хлопцем. Раніше дівчина вже засвітила свого залицяльника на вечірці, приуроченій до виходу фільму "Зірки по обміну", де її мати зіграла головну роль.
"love ю", - коротко підписала фото дівчина.
У коментарях їй залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без традиційної критики.
"Це син Наташі Корольової і Тарзана?", "Все таки Ісус зробив свою справу", "Красиві дівчатка", "Машуня, у тебе зараз саме золотий час, потрібно насолоджуватися всім", "А може це хлопець поруч. Просто підстригти треба", "Той випадок, коли твоя дівчина вампірша", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Оля Полякова спокійно ставиться до дорослих витівок своєї дочки.
Нагадаємо, що Маша Полякова показала фігуру з незвичайного ракурсу:"яка ж ти красива".
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