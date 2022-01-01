16-річна дочка Олі Полякової Марія, яка нещодавно почала кар'єру рок-зірки, вразила новорічними кадрами зі своїм хлопцем - парочка злилася в поцілунку, не помічаючи нікого.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Маші Полякової з'явилося фото, на якому вона цілується з довговолосим хлопцем. Раніше дівчина вже засвітила свого залицяльника на вечірці, приуроченій до виходу фільму "Зірки по обміну", де її мати зіграла головну роль.

"love ю", - коротко підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без традиційної критики.

"Це син Наташі Корольової і Тарзана?", "Все таки Ісус зробив свою справу", "Красиві дівчатка", "Машуня, у тебе зараз саме золотий час, потрібно насолоджуватися всім", "А може це хлопець поруч. Просто підстригти треба", "Той випадок, коли твоя дівчина вампірша", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Оля Полякова спокійно ставиться до дорослих витівок своєї дочки.

Нагадаємо, що Маша Полякова показала фігуру з незвичайного ракурсу:"яка ж ти красива".

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