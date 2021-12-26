Як пише Politeka.net, 16-річна Маша Полякова явно планує піти по стопах зіркової матері: дівчина не тільки активно веде блог в Instagram, але ще і виступає з власною рок-групою під назвою «шви». Юні виконавці вже встигли відіграти концерт, представивши власні пісні.

А в своєму новому пості Маша вирішила виконати невеликий кавер на пісню російської реп-виконавиці Інстасамки, яка відома своєю скандальною поведінкою. На кадрах Полякова-молодша спочатку драматично кривляється, а потім співає уривок з пісні реперші під акомпанемент гітариста і власної гри на клавішних.

"Як вам кавер на Самку на мою краще оригіналу", - підписала кадри Полякова.

Втім, думки її підписників розділилися.

"Кращий кавер з усіх на цей трек, Маш", "Супер! У мене аж мурашки по шкірі", "по-моєму, будь-який кавер у виконанні нормальної людини буде краще того "оригіналу", "жах", "ні, безумовно ні!", "Прикольно але не краще", - пишуть люди.

Нагадаємо, Оля Полякова вразила святковими образами на сцені, дочка встигла все зняти.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової показала фігуру з цікавого ракурсу.

Також Politeka писала, що дочка Полякової розкрила, що приховує від своєї мами.