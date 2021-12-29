Як пише Politeka.net, Маша Полякова вже давно активно веде свій блог і є частою героїнею новин. Нещодавно дівчина також почала кар'єру рок-артистки. Полякова всіляко підтримує свою дочку, хоч і зізнається, що у них бувають конфлікти, пов'язані з курінням.

В Instagram у Полякової-молодшої з'явилося відео, на яке її зняв відомий блогер Євген Тесленко. Він прийшов на прем'єру фільму «Зірки за обміном», де знялася Оля Полякова і Дзідзьо. Маша теж була присутня на прем'єрі зі своїм хлопцем. Маша, як і її хлопець, стояли з келихами шампанського. Дівчина вибрала для заходу стримане чорне плаття, а хлопець прийшов в картатій сорочці.

"Яка несподівана зустріч. Це твій залицяльник, Маш? Оу, як мило", - прокоментував Тесленко відео.

Нагадаємо, що Маша Полякова показала фігуру з незвичайного ракурсу:"яка ж ти красива".

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