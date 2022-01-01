16-летняя дочка Оли Поляковой Мария, которая недавно начала карьеру рок-звезды, впечатлила новогодними кадрами с своим парнем – парочка слилась в поцелуе, не замечая никого.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Маши Поляковой появилось фото, на котором она целуется с длинноволосым парнем. Ранее девушка уже засветила своего ухажера на вечеринке, приуроченной выходу фильма «Звезды по обмену», где ее мать сыграла главную роль.

«love ю», - коротко подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без традиционной критики.

«Это сын Наташи Королевой и Тарзана?», «Всё таки Иисус сделал своё дело», «Красивые девочки», «Машуня, у тебя сейчас самое золотое время, нужно наслаждаться всем», «А может это парень рядом. Просто подстричь надо», «Тот случай, когда твоя девушка вампирша» - пишут пользователи сети.

Отметим, что Оля Полякова спокойно относится к взрослым выходкам своей дочки.

Напомним, что Маша Полякова показала фигурку с необычного ракурса: "Какая же шикарная".

Как сообщала Politeka, Маша Полякова со спиртным засветилась на маминой вечеринке: «Неожиданная встреча…».

Также Politeka писала, что Маша Полякова перепела песню российской исполнительницы: "Определенно...".