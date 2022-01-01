Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Алла Мазур, яка не так давно перемогла рак і зважилася на досить сміливу зміну зачіски, тепер всіляко радує фанатів новими кадрами в мережі.

Цього разу телеведуча привітала фанатів зі святом і заговорила про себе:

"З Новим роком, друзі! Вітаю з першим днем 2022-го! Якими б дорослими ми не були - але змінюються цифри на календарі, і прокидається дитяча віра: що знову перед нами чистий лист. Для мене перше січня цього року-особливе. Рівно 25 років тому я випила ранкову каву, взяла ланч-бокс і поїхала на канал 1+1 готувати і вести перший в історії Випуск ТСН. З мрією, що стануть ці новини-улюбленими новинами українців.

У великій мірі - так і сталося. Я вітаю всіх своїх колег, які ці 25 років вкладали свій талант і свою любов в це наше спільне дитя, телевізійну службу новин. І дякую вам, наших глядачів, що запрошуєте нас в свій будинок кожен день. Що діліться наболілим і потаємним. Що хваліть і лаєте, але ніколи не залишаєтеся байдужими) " - ділиться емоціями Мазур.

Раніше телезірка показала себе в декількох красивих і стильних образах, а поруч з нею весь час стиліст. За словами Алла, вони з Айною розуміють один одного з півслова. І саме ця жінка підбирала луки, коли Мазур кардинально змінила зовнішність після боротьби з онкологією.

"Знайомитися. Ось людина, яка ризикнула придумати всю ефірну лінійку після того, як я радикально змінила зачіску", - поділилася Мазур в підписи до фотографій.

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