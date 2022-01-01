Як передає Politeka.net, Анна Богдан і Михайло Заливако після закінчення шоу зуміли зберегти свої стосунки. Крім цього, обидва стали дуже популярними блогерами і всіляко розвивають свій Instagram.
На свіжому відео Анна в розкішній шубці показала, як гуляє з Михайлом біля ялинки в центрі Києва.
"2021 мені є за що сказати тобі спасибі. Мрії повинні ставати реальністю. Щоб вони збувалися, потрібно трохи терпіння, більше праці і якомога більше віри. Мої хороші з новим 2022 роком. Вірте в себе, творіть для інших і любіть більше", - підписала відео Анна Богдан.
У коментарях зірковій парочці залишили масу приємних слів.
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"З Новим роком! Будьте щасливі", "Ви чудові", "Нехай мрії збуваються!", "Приємно на вас дивитися", "Гарна пара", "Мішка+Анька. Даєш Ваньку або Маньку", "Ви нереально красиві! Будьте щасливі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Анна Богдан з малятком на руках засвітила нове кохання: "Моя...".
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